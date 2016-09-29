آرسنال يجتاز بازل.. وسان جيرمان ينتفض أمام «لودوجوريتس» بـ«أبطال أوروبا»

حصد آرسنال الإنجليزي انتصاره الأول ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه 2-0 على ضيفه بازل السويسري، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لمرحلة المجموعات بالمسابقة اليوم الأربعاء، الذي شهد أيضًا فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه لودوغوريتس رازغراد 3-1.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد تصدر سان جيرمان المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام آرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما تجمد رصيد رازغراد وبازل عند نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وفي العاصمة البريطانية لندن، سجل ثيو والكوت الهدفين الأول والثاني لفريق آرسنال في الدقيقتين السابعة و26.

ومن جانبه، حقق سان جيرمان فوزاً ثميناً ومستحقاً على لودوغوريتس رازغراد 3-1.

وبادر الفريق البلغاري بالتسجيل في الدقيقة 16 عن طريق ناتانايل، قبل أن يتعادل بليس ماتويدي لسان جيرمان في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أضاف أدينسون كافاني الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 56، قبل أن يهدر كوزمين موتي ركلة جزاء للفريق البلغاري في الدقيقة 59.

وجاء عقاب سان جيرمان سريعاً على إهدار ركلة الجزاء، بعدما سجل كافاني الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 60.