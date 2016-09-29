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مدير «إف بي آي»: قانون مقاضاة السعودية سيكون له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي

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مدير «إف بي آي»: قانون مقاضاة السعودية سيكون له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي مدير «إف بي آي»: قانون مقاضاة السعودية سيكون له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون برينان

قال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.أيه» اليوم الأربعاء إن تشريعًا يسمح برفع دعاوى ضد بشأن هجمات 11 سبتمبر سيكون له “تداعيات خطيرة” على الأمن القومي الأمريكي.

وبحسب “رويترز” تأتي تصريحات برينان التي أدلى بها في بيان رسمي مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على إلغاء الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع القانون.

وقال برينان “النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل.”

وأضاف قائلا “إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر.”

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