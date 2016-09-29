بالفيديو – تعادل مثير لمانشستر سيتي أمام سيلتك

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي خارج ملعبه مع سيلتك الاسكتنلدي بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حملت أهداف "السيتيزنز" الثلاثة توقيع كل من فرناندينيو ورحيم سترلينج ومانويل أجودو 'نوليتو' 12 و28 و55 على الترتيب.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يتعثر فيها الفريق الإنجليزي تحت قيادة الإسباني، بيب جوارديولا، الذي حصد العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي بعد ست جولات، فضلا عن فوزه في مباراتي الدور المؤهل لدور المجموعات والمباراة الماضية أمام بورسيا مونشنجلادباخ.

انتهى شوط المباراة الأول بهدفين في كل شبكة، حيث تقدم الفريق الأسكتلندي في النتيجة سريعا بعد تسع دقائق عبر مهاجمه الشاب موسى ديمبيلي الذي قابل كرة عرضية من الرواق الأيمن لعبها إيريك سفياتشينكو لينقض عليها ديمبيلي ويحولها برأسه في شباك كلاوديو برافو.

وعادل "السيتيزنز" النتيجة عبر لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو إثر تسديدة قوية من ألكسندر كولاروف من أمام المنطقة ليسيطر عليها اللاعب البرازيلي ويسددها في الشباك.

وعاد أصحاب الأرض للتقدم في النتيجة من جديد ولكن هذه المرة بمساعدة من النيران الصديقة بعدما حول رحيم سترلينج عرضية كيران تيرني من الجانب الأيسر داخل الشباك.

إلا أن اللاعب نفسه عاد وصحح الخطأ بعدما أدرك التعادل لفريقه بعد تمريرة بينية رائعة من ديفيد سيلفا له داخل المنطقة ليتخلص من مدافع سلتيك بمهارة ويضع الكرة في الشباك.

ولم يخل الشوط الثاني من الإثارة، حيث واصل ديمبيلي التألق ووضع فريقه في المقدمة بعدما لعب كرة مقضية من الوضع راقدا داخل شباك برافو، إلا أن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى ثمان دقائق بعدما عدل نوليتو الكفة من جديد بعدما استغل تسديدة سرخيو أجويرو المرتدة من الحارس ليحولها داخل الشباك.

وسيحل "السيتيزنز" ضيفا على ملعب "الكامب نو" معقل برشلونة في الجولة المقبلة يوم 19 أكتوبر القادم، في الوقت الذي سيستقبل فيه سلتيك الإسكتلندي نظيره بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في نفس اليوم.

شاهد أهداف المباراة