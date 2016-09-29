مصر تناشد حقوق الإنسان بدراسة تقرير اللجنة اليمنية وتقديم المساعدة الفنية

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، السفير عمرو رمضان أن وفد مصر طالع بإمعان تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان حول اليمن، وهو التقرير المقدم بناء على قرار المجلس تحت البند العاشر والذى يطلب من المفوض السامى تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية وللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق فى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن.

وأعرب السفير، فى بيان ألقاه اليوم الأربعاء، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى النقاش العام حول تقرير المفوض السامى حول اليمن، عن الأسف لما ذكره التقرير من صعوبات واجهت هذا التعاون، وأن التحسن فى مستوى التعاون لم يحدث إلا فى شهر مايو 2016 أى بعد ثمانية أشهر من صدور قرار المجلس وقبل شهرين فقط من صدور تقرير المفوض السامي، وهو التقرير الذى خصص فقرتين فقط للتعاون الفنى وبناء القدرات.

وقال السفير، إن وفد مصر كان يأمل فى أن يأخذ تقرير المفوض السامى فى الاعتبار ما جاء فى التقرير الأول للجنة التحقيق الوطنية المستقلة والذى يوثق أكثر من 800 حالة لانتهاكات حقوق الإنسان بصورة موضوعية تعكس كفاءة اللجنة ومصداقيتها، وتستدعى دعم المجتمع الدولى لتقديم كل المعاونة لها لتنفيذ ولايتها.

وأشار السفير، إلى أن وفد مصر يود - فى هذا السياق - أن يشير إلى أن توصية المفوض السامى بإنشاء لجنة تحقيق دولية لا تتماشى مع ما ذكره فى تقريره من أن المفوضية لم تطلع على تقرير واستنتاجات لجنة التحقيق الوطنية قبل إعداد تقرير المفوض محل النقاش اليوم.

وناشد وفد مصر، المفوض السامي، بدراسة تقرير لجنة التحقيق الوطنية والعمل على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية وللجنة الوطنية إعمالاً لمبدأ "استنفاد سبل الانتصاف المحلية" وهو مبدأ قانونى دولى راسخ يتعين على الجميع احترامه، وذلك حتى يتسنى للجنة استكمال عملها فى رصد الانتهاكات والتجاوزات التحقيق فيها.

وقال سفير مصر إن وجود نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمنى، عبد الملك المخلافي، وعز الدين الأصبحى فى الجلسة يؤكد اهتمام الحكومة اليمنية وحرصها الكبير على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الدولية.