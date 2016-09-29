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مندوب مصر بالأمم المتحدة: السودان شهدت تقدما كبيرا على صعيد حقوق الإنسان

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: السودان شهدت تقدما كبيرا على صعيد حقوق الإنسان مندوب مصر بالأمم المتحدة: السودان شهدت تقدما كبيرا على صعيد حقوق الإنسان

>(أ ش أ)

أكد مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، السفير عمرو رمضان، "أن وفد مصر يشاطر الخبير المستقل المعنى بالسودان فى وجهة نظره، بأن هناك تقدما كبيرا على صعيد حقوق الإنسان فى السودان الشقيق"، موضحا أن هذه الرؤية تأتى رصداً للجهود والإجراءات التى تبنتها على مدار العام الماضى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان سواء على الصعيد التشريعى أو فى إطار الخطط والاستراتيجيات الوطنية أو فى إطار الحوار الوطني.

وعرض مندوب مصر - فى بيان أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، ضمن الحوار التفاعلى حول تقرير الخبير المستقل المعنى بالسودان - بعض الملاحظات تتضمن أن التقرير اعتمد منهج التعميم، واعتبر أن إجراء تحقيق مع أحد الصحفيين فى واقعة محددة أو مساءلة إحدى المنظمات غير الحكومية فى إطار القانون بمثابة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية، كما تغاضى التقرير فى عدة مواطن عن التجاوزات التى ترتكبها الحركات المسلحة.

وأضاف مندوب مصر، فى ملاحظاته، تجاهل العديد من المبادرات التى طرحتها الحكومة السودانية فى إطار إبراز احتياجاتها للمساعدات الفنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولم يتطرق إلى آثار العقوبات الآحادية المفروضة على السودان رغم أهمية هذا الأمر، مكتفياً بإشارة مقتضبة لتقرير المقرر الخاص المعنى بالإجراءات الآحادية القسرية باعتباره سيتناول هذا الموضوع.

وأشار مندوب مصر الدائم، إلى أنه قد يكون من المفيد فى إطار الحوار يتم الاستماع إلى رأى المقرر الخاص فى آثار الإجراءات الآحادية القسرية على حقوق الإنسان فى السودان، وتكلفة تلك العقوبات على السودان على مدار أكثر من عقدين من الزمان وعما إذا كان رفع تلك العقوبات سيسهم فى تمكين الحكومة السودانية من زيادة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.


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