انطلاق مؤتمر الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية بالنمسا

بدأت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية فى مدينة فيينا بالنمسا فى دورته الـ 25، ويستمر حتى ٢ أكتوبر، بمشاركة أكثر من 10 آلاف طبيب على مستوى العالم، تقدم فيه الأبحاث الجديدة فى مجال العناية بالجلد والتجميل.

ويعتبر هذا المؤتمر من أكبر اللقاءات العلمية على مستوى العالم فى مجال الأمراض الجلدية والتناسلية، ويشارك فى هذا اللقاء أكثر من 700 طبيب مصرى، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين، ومنهم :

ويقدم الدكتور أشرف بدوى أستاذ التجميل بالليزر بجامعة القاهرة، محاضرة عن أحدث الأبحاث العلمية فى استخدام الليزر فى علاج ترهلات الجلد والتجميل، واستعادة الشباب.

ويقدم الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا، محاضرتين خلال المؤتمر، الأولى عن مرض الثعلبة المتليفة المناعية غير المستجيبة من خلال العلاج بالوخز بالإبر مع حقن البلازما، وتعتبر الثعلبة المتليفة من الأمراض الصعبة التى ليس لها علاج حتى فى حالات زرع الشعر العادية، بالإضافة إلى محاضرة أخرى عن علاقة التغذية بشيخوخة الجلد والتقدم فى العمر، بجانب أنواع الأطعمة التى يجب تناولها لتأخير ظهور علامات تقدم البشرة.

كما تشارك الدكتورة عبير عطية أستاذ بمعهد الليزر بجامعة القاهرة، وستتحدث عن الأمراض التى تصيب الأظافر وطرق علاجها بالليزر، ويشارك فى المؤتمر الجمعية الأوروبية لطب التجميل بعدد من الجلسات وورش عمل، يتم خلالها عرض أحدث الأبحاث العلمية فى علاج الأمراض الجلدية.

ومن المتوقع أن تكون هناك جلسات عملية لتجربة أحدث ما توصلت إليه أجهزة الليزر من تقنيات عالية ويعتبر هذا المؤتمر من أكثر المؤتمرات التى تمثَّل فيها مصر بعدد ضخم من الأطباء سواء كانوا محاضرين أو دارسين.