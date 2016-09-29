غداً.. انطلاق المؤتمر الرابع لطب الأسنان لمناقشة التقنيات الحديثة

ينعقد المؤتمر الدولى الرابع لطب الأسنان بالجيزة غدًا الخميس، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لزراعة الأسنان، ويضم نخبة كبيرة من أساتذة طب الأسنان بشتى أنحاء الجمهورية ويضم أيضاً ورش عمل باستخدام التكنولجيا الحديثة لطب الأسنان.

كما يضم المؤتمر عددا من محاضرات طب الأسنان الحديثة، فى الفترة ٢٩ و ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦، كما تقرر أن يكون تحت إشراف الجمعية المصرية لزراعة الأسنان “ESOI” والجمعية الأمريكية لطب الاسنان “ADA.

وينعقد المؤتمر بحضور لفيف من الأطباء، وتحت رئاسة د. أحمد حليم أيوب، ود. نبيلة عبدلله، ورؤساء شرف المؤتمر أ.د صلاح حامد عميد جامعة “MSA”، وأ.د طارق عباس عميد كلية طب الأسنان بجامعة “BUE”.