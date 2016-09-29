مصطفى الفقي: لا يوجد مانع في مشاركة السيسي بجنازة «بيريز»

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لا بأس بأن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، أن جزء كبير من دور مصر الحيوي يقتضي عليها الانفتاح على الجميع، ولا قيد على حركة مصر بالرغم من كافة الضغوط، ومن حقها أن تنطلق في «كل مكان».

وأشار إلى أن مشاركة «السيسي» في جنازة «بيريز» خطوة تعود بالكثير من النفع على مصر، خاصة فيما يتعلق بالموقف الغربي، ضاربا مثلا بذهاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى «الكنيست» الإسرائيلي، واستقباله بحفاوة كبيرة من أبناء الشعب المصري عند عودته.