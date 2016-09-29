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الفقي: مصر دولة معروفة بشرف الموقف والأمانة‎

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الفقي: مصر دولة معروفة بشرف الموقف والأمانة‎ الفقي: مصر دولة معروفة بشرف الموقف والأمانة‎

قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك تقارب شديد جدا وتجانس تاريخي بين وسوريا، مشيرا إلى أنه إذا أعلنت مصر تواصلها مع دمشق الرسمية “نظام بشار الأسد”، والمعارضة أيضا، للوصول إلى تسوية، ففي هذه الحالة ستقبل كافة الأطراف المتنازعة بهذه الوساطة.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن مصر دولة معروفة بشرف الموقف، والأمانة في التعامل، ولا تخدع ولا تعدي، ولا تزادي، كما أنها ليست لديها مشاكل سياسية إقليمية مع الداعم الأكبر لنظام بشار الأسد في سوريا، إيران، أو حتى تركيا التي تتضامن مع المعارضة السورية.

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