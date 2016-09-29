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بالفيديو - أرسنال يثأر للفرق الإنجليزية من بازل بمشاركة النني وغياب جابر

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بالفيديو - أرسنال يثأر للفرق الإنجليزية من بازل بمشاركة النني وغياب جابر بالفيديو - أرسنال يثأر للفرق الإنجليزية من بازل بمشاركة النني وغياب جابر

ثأر أرسنال للفرق الإنجليزية بفوزه على بازل بهدفين نظيفين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكان بازل خصما عنيدا للفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، إذ خسر مباراة واحدة في آخر 10 مباريات حقق الفوز في أربعة وتعادل خمسة قبل هزيمة المدفعجية.

وسجل ثيو والكوت الهدفين في الدقيقتين 7 و26 بصناعة من أليكسيس سانشيز.

وجاء الأول من كرة عرضية حولها والكوت بالرأس، فيما سجل الثاني بتصويبة يمينية بعد ثنائية رائعة مع سانشيز.

وشارك محمد النني لاعب وسط أرسنال والمحترف المصري في الشوط الثاني في الدقيقة 70 للحفاظ على تقدم فريقه وتأمين وسط الملعب.

فيما لم يسجل عمر جابر بعد أولى مشاركاته في دوري الأبطال منذ انتقاله لبازل من الزمالك.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة الرابعة بالتساوي مع باريس سان جيرمان في قمة المجموعة والذي فاز على رازجراد لودوجوريتس في التوقيت ذاته.

وتجمد بازل عند نقطة واحدة في قاع المجموعة بفارق الأهداف عن لودوجوريتس.

شاهد الأهداف

عودة سان جيرمان

وحقق سان جيرمان عودة قوية بتحويل تأخره بهدف إلى فوز ثلاثي على مضيفه لودوجوريتس.

وتقدم بيمينتا في الدقيقة 15 لأصحاب الأرض.

وعاد سان جيرمان بثلاثية في الدقائق 41 و55 و60 عن طريق بلايس ماتويدي ثم إديسون كافاني بهدفين متتاليين.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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