بالفيديو - أتليتكو يذيق بايرن مرارة الهزيمة الأولى تحت قيادة أنشيلوتي

(إفي): قاد الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو فريق أتليتكو مدريد للفوز بهدف نظيف على ضيفه بايرن ميونيخ في ملعب فيسنتي كالديرون ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتصدى إطار المرمى لرأسيه فرناندو توريس وركلة جزاء لأنطوان جريزمان لينقذ بايرن من الخروج بخسارة كبيرة أمام مضيفه الإسباني صاحب الخطورة الأكبر طوال اللقاء والأفضل في التنظيم الدفاعي والتهديد على مرمى منافسه.

وتلقى الفريق البافاري أول خسارة له هذا الموسم بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري والتشامبيونز ليج تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وانتزع (الروخيبلانكوس) صدارة المجموعة الرابعة بست نقاط بينما توقف رصيد بايرن عند ثلاث نقاط في المركز الثاني أمام بي اس ايندهوفن وروستوف الذي حسم التعادل بهدفين لكل منهما لقائهما اليوم في نفس الجولة.

جاءت البداية حذرة من الفريقين وانحسر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأولى.

وظهرت أولى ملامح الخطورة من جانب أتليتكو في الدقيقة 12 عندما قطع مهاجمه فرناندو توريس كرة من خابي مارتينيز وانطلق بها نحو المرمى ولكنه سقط أثناء مراوغته للاعب وسط بايرن ميونيخ داخل المنطقة ليطلب باحتساب ركلة جزاء دون جدوى.

انتفض بايرن سريعا وأظهر أنيابه بعدها بدقيقة عندما مرر تياجو الكانتارا كرة طولية داخل المنطقة إلى توماس مولر الذي سددها مباشرة نحو المرمى ولكن الحارس السلوفيني يان أوبلاك زاد عن مرماه ببراعة.

صد أتليتكو خلال الدقائق التالية المحاولات الهجومية للفريق البافاري ورد بقذيفة صاروخية ليانيك كاراسكو في الدقيقة 18 ولكن الحارس مانويل نوير أبعدها ببراعة.

وحرم القائم أصحاب الأرض من التسجيل في الدقيقة 22 عندما تصدى لرأسية فرناندو توريس من متابعة لكرة ركنية.

وفي الدقيقة 34 تسلم توريس داخل المنطقة تمريرة طولية خدعت الدفاع ولكن تسديدته هزت الشباك من الخارج.

وترجم الأتلتي خطورته الهجومية بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 35 عندما التقط يانيك كاراسكو تمريرة قصيرة من انطوان جريزمان لينطلق بها نحو المنطقة ويسددها من على خط المنطقة بيسراة صاروخية لترتطم بالقائم وتسكن شباك الحارس مانويل نوير.

وأتيحت لبايرن فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 38 عندما مرر فرانك ريبيري كرة قصيرة داخل المنطقة لروبرت ليفاندوفسكي، الذي هيأها للجناح الفرنسي ولكن تسديدة الأخير مرت إلى جوار القائم.

كثف الفريق البافاري ضغطه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بغية تعديل النتيجة ولكن الهجمات المرتدة للأتلتي المنظم دفاعيا كانت تمثل الخطورة الأكبر.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة من الروخيبلانكوس لكنها لم تمثل خطورة على مرمى الفريق البافاري.

ووصلت كرة ركنية لمولر الخال من الرقابة عند القائم البعيد ولكنه سددها برأسه بعيدة عن المرمى في الدقيقة 50.

واخترق ديفيد الابا من الجهة اليسرى في الدقيقة 65 وسدد من داخل المنطقة ولكن الحارس يان أوبلاك أبعدها إلى ركنية.

وسدد كاراسكو كرة مقوسة من أمام المنطقة في الدقيقة 67 ولكن نوير أبعدها بصعوبة عن المرمى.

وفي الدقيقة 74 أرسل توريس عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها جريزمان ولكنها علت العارضة.

وكاد الفريق البافاري أن يدرك التعادل في الدقيقة 77 عندما أرسل تشابي ألونسو كرة طولية إلى روبرت ليفاندوفسكي داخل المنطقة ولكن رأسية المهاجم البولندي ذهبت إلى جوار القائم في الدقيقة 77.

وسدد البديل الهولندي اريين روبين بعد تبادل للكرة مع ارتورو فيدال على حدود المنطقة كرة زاحفة بيسراه ولكنها ذهبت إلى جوار القائم بنستيمترات في الدقيقة 81.

واحتسب الحكم في الدقيقة 83 ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من فيدال ضد الظهير الايسر للاتلتي فليبي لويز، وانبرى لها جريزمان ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتلقى مدافع الأتلتي دييجو جودين كرة طولية أمام المرمى وهيأها لنفسه ولكن تسديدته ذهبت قوية فوق العارضة بالدقيقة 90.

وبعدها بدقيقة وصلت كرة ركنية إلى البديل كيفين جاميرو ليسدد قذيفة من داخل المنطقة ولكنها سكنت الشباك من الخارج.

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة، عدل فريق بي إس ايندهوفن تأخره أمام مضيفه روستوف الروسي مرتين ليتعادلا 2-2 ويحصد كل منهما أول نقطة في المجموعة.

افتتح ديمتري بولزو التسجيل لروستوف في الدقيقة التاسعة لينهي تبادل رائع للكرة بهز شباك الحارس جروين زويت.

وأدرك الضيوف التعادل عن طريق ديفي بروبر من تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 14.

وهز بولزو الشباك مرة أخرى من تسديدة من داخل المنطقة ليضع فريقه في المقدمة من جديد في الدقيقة 38.

وعدل آيندهوفن النتيجة مرة أخرى من تسديدة من داخل المنطقة لوك دي يونج في الدقيقة 45.

وأتيحت للضيوف فرصة العودة بالنقاط الثلاثة ولكن لاعب اندهوفن اندريس جواردادو أهدر ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 57.

شاهد هدف المباراة من هنا