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بالفيديو - نابولي يكتسح بنفيكا برباعية

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بالفيديو - نابولي يكتسح بنفيكا برباعية بالفيديو - نابولي يكتسح بنفيكا برباعية

(إفي): شهدت ثاني جولات المجموعة الثانية من دوري الأبطال الأوروبي مساء الأربعاء تعادل بشيكتاش التركي ودينامو كييف الأوكراني 1-1 بملعب فودافون أرينا بتركيا، وفوزا كبيرا لنابولي الإيطالي على بنفيكا البرتغالي 4-2 بملعب سان باولو.

وحصد نابولي ثلاث نقاط جديدة ليصبح في جعبته ست نقاط يتصدر بها مجموعته، وخلفه بشيكتاش الذي حصل على نقطة وحيدة اليوم ليصبح في رصيده نقطتين في المركز الثاني، بينما اكتسب دينامو كييف نقطة واحدة أيضا هي كل ما يملك ليحل بها في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند نقطة واحدة في قاع المجموعة.

كان بشيكتاش هو المتقدم أولا عن طريق لاعبه البرتغالي ريكاردو كواريسما (ق29)، قبل أن يدرك فيكتور تسيجانوف هدف التعادل للفريق الأوكراني (ق65).

أما رباعية نابولي فقد حملت توقيع كل من السلوفاكي ماريك هامشيك (ق20)، والبلجيكي دريز ميرتينز (ق51)، والبولندي أركاديوش ميليك (ق54)، وميرتينز مرة أخرى (ق58).

بينما سجل هدفي بنفيكا كل من جونزالو جيديس (ق71)، والأرجنتيني إدواردو سالفيو (ق86).

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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