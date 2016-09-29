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بالفيديو – في غياب ميسي.. برشلونة يحول تأخره لفوز أمام مونشنجلادباخ

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بالفيديو – في غياب ميسي.. برشلونة يحول تأخره لفوز أمام مونشنجلادباخ بالفيديو – في غياب ميسي.. برشلونة يحول تأخره لفوز أمام مونشنجلادباخ

قلب برشلونة الإسباني تأخره بهدف أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى فوز بهدفين في دوري أبطال أوروبا.

ولعب برشلونة خارج ملعبه أمام مونشنجلادباخ في الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال.

وتلقى برشلونة الهدف الأول عن طريق ثورجان أزار الشقيق الأصغر لإدين أزار لاعب تشيلسي في الدقيقة 34.

واستطاع أردا توران تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 65، قبل أن يسجل المدافع جيرارد بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وغاب ليونيل ميسي نجم برشلونة عن المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

بهذه النتيجة وصل برشلونة إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة الثالثة، ويظل مونشنجلادباخ في قاع المجموعة دون نقاط.

وفي مباراة أخرى لهذه المجموعة تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي أمام سيلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف لكل فريق.

شاهد أهداف مباراة برشلونة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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