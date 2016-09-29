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«أم» مضربة عن الطعام بـ«شرم الشيخ» : «الموت اكرم من النوم في العراء» ...

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«أم» مضربة عن الطعام بـ«شرم الشيخ» : «الموت اكرم من النوم في العراء» ... «أم» مضربة عن الطعام بـ«شرم الشيخ» : «الموت اكرم من النوم في العراء» ...

«الموت أكرم من النوم في العراء» بهذه العبارة اختصرت فاطمة أحمد حسن 38 سنة، أم لـ7 أطفال، معاناة أهالى وسكان الرويسات التي أزيلت مساكنهم الأسبوع الماضي دون توفير مسكن أو خيام لإيوائهم، مشيرة إلى أن منزل أسرتها الذي يأوي 7 أطفال وأب وأم أزيل بالقوة بدون سابق إنذار من مجلس المدينة .

وحررت السيدة محضر رقم«4» أحوال بقسم شرطة شرم الشيخ عن طريق نقطة شرطة المستشفى بعد اضرابها عن الطعام وتدهور حالتها الصحية .

وشاركتها ابنتها منى أحمد 15 سنة حاصلة على الشهادة الإعدادية الاضراب عن الطعام .

ونقلت إدارة مستشفى شرم الشيخ، السيدة وابنتها المضربتين عن الطعام للعناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية في غرفة 104 عناية مركزة، وحضر مندوب من النيابة العامة لأخذ اقوالهم .

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رئيس قسم الأخبار