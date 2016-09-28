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بدء توافد الفرق المشاركة ببطولة العالم للأطباق المروحية

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بدء توافد الفرق المشاركة ببطولة العالم للأطباق المروحية بدء توافد الفرق المشاركة ببطولة العالم للأطباق المروحية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

بدأ مطار القاهرة الدولي، في استقبال وفود الدول المشاركة في بطولة العالم للأطباق المروحية، والتي ينظمها الاتحاد المصرى للرماية، فى الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر القادم، بنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وصرحت مصادر بمكتب تنشيط السياحة بالمطار، أن الوفود من كل من إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، والبرتغال، وأمريكا، وبلجيكا، والأرجنتين، وإيطاليا، وسوف تشارك الدول بحوالي ٨٢ فردًا.

وأضافت المصادر، أنه سوف يقوم مكتب السياحة، بالمطار برئاسة نسرين عثمانلى بالاستقبال، وعمل اللازم والتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة، لتسهيل مهمتهم وسرعة إنهاء الإجراءات داخل صالات الوصول بالمطار.

 

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