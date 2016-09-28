مجموعة Rosa Absolute الجديدة من Molton Brown

بيروت- سيدتي نت

تكشف مولتون براون، خبرا ء لندن في العطور، عن مجموعتها المتميّزة والجديدة من الزهور، Rosa Absolute . هي خلاصة عميقة ومثيرة للاهتمام من الورد الإيطالي الأحمر الكلاسيكي في أنقى أشكاله وأعلى تركيز له.

بوحي من تقليد "ساب روزا " sub rosa الإيطالي العريق للدلالة على السرية، شكّلت زهور الورد المرسومة على سقف غرف الولائم تذكيراً بأن الكلمات التي تُحكى يجب أن تظل قيد الكتمان. وقصة هذه المجموعة تعطي الحياة إلى هذه السريّة من خلال لوحات غامضة لأواخر عصر النهضة في مقاطعة لومبارديا، الغنية بالألوان الفخمة والرمزية المخفية.

ويصف جاك شابير، مبدع العطور في "فراغرانس" إيسانسيال" Fragrance Essentielles هذه المجموعة قائلاً، "يحمل Rosa Absolute أسرار وردة حمراء مترفة بشكل غامض." ويتابع، "يثير الكشمش الأسود، الراسبيري والفراولة لوناً أرجوانياً غنياً يزيد من حدته التوت الأحمر،القرفة والقرنفل. وتتكشف خلاصة الورد وأوراق البنفسج الفتّانة في نغمة من خشب الأرز، البتشولي وخشب الصندل. كذلك، تعطي طاقة البتشولي واللابدانوم لمسة أخيرة تدوم لمدة طويلة. جاذبية عالية الكثافة وممتلئة فخامة."

لأول مرة، تفتخر مولتون براون بعرض شعار النبالة الملكي بحبر فضي مصقول على قواريرها، ما يجعل من هذه المجموعة دلالاً فخماً حقيقياً.