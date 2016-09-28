السفير السويسري: قناة السويس تجعل مصر من أكثر الدول تنافسية اقتصاديًا

أكد السفير السويسري بالقاهرة، ماركوس لاينتر، أن قناة السويس ومشروعات التنمية بها تعطي مصر مميزات كبيرة على صعيد التجارة الدولية، وتجعلها من أكثر الدول تنافسية في التبادل التجاري الدولي.

وقال السفير في كلمته خلال احتفالية السفارة بالعيد الوطني، إن بلاده طوال تاريخها تعتمد سياسة الحياد رغم وقوعها في منطقة مليئة بالصراعات السياسية، وهو ما جعل سويسرا تشارك في جهود إحلال السلم والأمن في العالم، كما جعلها مركز لمفاوضات السلام لحل الكثير من القضايا الدولية وأخرها الأزمة السورية، كما أصبحت سويسرا من الاقتصادات الكبرى بفضل سياسة الحياد.

وأضاف لاينتر، أنه رغم التزام بلاده بسياسة الحياد إلا أنه لا حياد في قضايا أساسية وهي محاربة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان وتشجيع الاستثمار، وهي قضايا رئيسية في علاقات مصر بسويسرا، وأوضح أن المؤسسات السويسرية تساهم في دعم الثقافة بمصر عبر تبني فعاليات ثقافية وفنية تخدم تواصل البلدين ثقافيًا.