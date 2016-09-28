وسائل إعلام ليبية: مخطط قطري لاغتيال شخصيات وطنية لإلصاق التهمة بـ«حفتر»

أعلنت وسائل الإعلام الليبية، أن جماعة مقاتلة بقيادة كل من عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف ومصطفى نوح، يعدون حاليا قائمة لاغتيال عدد من الضباط والشخصيات السياسية في برقة، وإلصاق الاتهام بتنفيذها بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بناء على تعليمات صادرة إليهم من جهاز المخابرات القطري.

وأشارت وسائل الإعلام الليبية إلى أنه انطلقت الآن صفحات “بلحاج” والإخوان الممولة، لنشر أخبار وقوائم من أسماء يقولون إن حفتر سيقوم باغتيالهم، حيث قاموا بتجهيز مرتزقة ومأجورين لارتكاب عمليات الاغتيال المشار إليها، بتمويل من المخابرات القطرية، بحيث يتم تنفيذ عمليات اغتيال تلك الشخصيات واتهام حفتر وقيادة الجيش الليبي بتصفيتهم للوقيعة بين القبائل وخليفة حفتر.

وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن بلحاج وقطر والصلابي على استعداد للقيام بأية أعمال لإسقاط الجيش الوطني الليبي والسيطرة على ليبيا وتوقف تمدد الجيش الليبي الوطني العربي.

أ ش أ