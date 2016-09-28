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أمريكا توافق على بيع طائرات مقاتلة بقيمة 7 مليارات دولار للكويت وقطر

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أمريكا توافق على بيع طائرات مقاتلة بقيمة 7 مليارات دولار للكويت وقطر أمريكا توافق على بيع طائرات مقاتلة بقيمة 7 مليارات دولار للكويت وقطر

الرئيس الأمريكي بارك أوباما

قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن الأمريكية وافقت على بيع طائرات مقاتلة تصنعها شركة «بوينج» للكويت وقطر بقيمة 7 مليارات دولار وإنها بدأت في عملية إبلاغ المشرعين الأمريكيين بشكل غير رسمي.

وبحسب «رويترز» كانت عملية البيع معلقة منذ أكثر من عامين وسط مخاوف أثارتها إسرائيل حليفة واشنطن الأوثق في الشرق الأوسط من أن الأسلحة المباعة لدول الخليج العربية قد تستخدم ضدها ومخاوف بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في قطر.

وقال المصدران إن المسؤولين الأمريكيين بدأوا في إبلاغ المشرعين بشكل غير رسمي ببيع 36 مقاتلة بوينج من طراز إف-15 لقطر تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار و28 مقاتلة إف/أيه18 اي/إف سوبر هورنيت، مع إمكانية إضافة 12 مقاتلة أخرى للكويت في اتفاق تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار.

 

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