أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قبطان السفينة المسئولة عن انتشال «مركب رشيد»: اسم المركب تم طمسه بـ«بوية خضراء»

Google+ Print
قبطان السفينة المسئولة عن انتشال «مركب رشيد»: اسم المركب تم طمسه بـ«بوية خضراء» قبطان السفينة المسئولة عن انتشال «مركب رشيد»: اسم المركب تم طمسه بـ«بوية خضراء»

انتشال مركب رشيد

قال الكابتن أدهم علام، قبطان السفينة المسئولة عن انتشال مركب رشيد الغارق، إنه تم وضع طلاء «بوية خضراء» على اسم المركب لطمس الاسم، وعدم معرفته للتبليغ عنه.

وأضاف «علام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن المركب المنكوب صغير جدا، وقدرته الاستعابية 40 شخصا على الأكثر، وبالرغم من ذلك كان يقل المئات، ما أدى لغرقه.

وأوضح، أن المشاهد التي رآها أثناء انتشال المركب المنكوب كانت بشعة قائلا: «شوفنا حاجات ربنا مايكت لحد إنه يشوفها»، مشيرا إلى أنه تم إعادة المركب الغارق إلى الطفو على المياه مرة أخرى، والسبب الرئيسي في الغرق هو زيادة عدد الركاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"