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انتهت - اتحاد جدة يتأهل لربع نهائي الكأس

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انتهت - اتحاد جدة يتأهل لربع نهائي الكأس انتهت - اتحاد جدة يتأهل لربع نهائي الكأس

يلعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة بشكل أساسي ضد القادسية في كأس ولي العهد يوم الأربعاء.

ويحل القادسية ضيفا على اتحاد جدة ضمن مباريات دور الـ16 من كأس ولي العهد السعودي.

كهربا يحتل صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد خمس أهداف.

وينقل FilGoal.com متابعة مباشرة للقاء.

بداية اللقاء.

سجل نايف هزازي الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 12 من قذيفة صاروخية.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل عندما مرت تسديدته الماكرة بجوار القائم في الدقيقة 22.

وأحرز كارلوس فيلانويفا هدف التعادل للاتحاد من صناعة كهربا في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل، ثم الشوط الثاني بالنتيجة نفسها، لتصل المباراة للوقت الإضافي.

وصلت المباراة لركلات الترجيح التي فاز بها اتحاد جدة.

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