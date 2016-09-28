أخبار مصر للساعة العاشرة من اليوم السابع

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، ومنها تصريحات مصادر ليبية بتخطيط المخابرات القطرية لاغتيال ضباط بالجيش الليبيى وإلصاق التهمة بخليفة حفتر، ومستقبل وطن يكشف أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل باستقطاب أعضاء الحزب لإنشاء كيان جديد.. وفيما يلى موجز أخبار العاشرة :

ذكرت مصادر عسكرية ليبية، أن عبد الحكيم بلحاج ذراع المخابرات القطرية فى ليبيا، وقائد الجماعة الليبية المقاتلة، والمتطرف خالد الشريف، مصطفى نوح، جهزوا قائمة اغتيالات ضد عدد من ضباط الجيش الوطنى الليبى وشخصيات سياسية ليبية فى برقة، مشيرة إلى أن الإعلام التابع لقطر يسعى للوقيعة بين المشير خليفة حفتر وأبناء برقة، عبر تصفية شخصيات واتهامه بالوقوف خلف عمليات التصفية.

كشفت معلومات من داخل حزب مستقبل وطن عن محاولة أحد الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى المنحل لاستقطاب شباب حزب مستقبل وطن وكوادره، بدعوى تشكيل حزب سياسى جديد، مستخدما اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حديثه.

طالب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر استقباله بمحافظة مطروح، باستبدال شعار " الوحدة الوطنية " لأنه أصبح قديماً ونحن نعيش في وحدة حقيقية لا تحتاج إلى تأكيد بشعار " المحبة الوطنية "

قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إن المزاد المقرر إقامته لبيع 19 ألف و500 فدان، سيكون فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل، والمزاد الثانى سيكون فى الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل أيضا، لعرض 1700 فدان بقنا، و18 ألف فدان بوادى النطرون، وهى أراضى مستردة وقفا للقانون، من جمعيات وأشخاص وشركات، ظلت الارض تحت أيديهم أكثر من 20 عاما.

نفت مصادر مطلعة ما تردد عن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى جنازة الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، وقالت المصادر لـ"اليوم السابع":"هذا الكلام غير صحيح"

كانت بعض وسائل الأعلام الإسرائيلية، زعمت أن الرئيس السيسي، سيكون ضمن المشاركين في جنازة الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، والتي تقام يوم الجمعة القادمة في جبل هرتسل بالقدس.

رفض مجلس الشيوخ الأمريكى "فيتو" الرئيس الأمريكى بارك أوباما على مشروع قانون يسمح لأقارب ضحايا أحداث 11سبتمبر رفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) اليوم الأربعاء إن تشريعا يسمح برفع دعاوى ضد الحكومة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومى الأمريكى.

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، تفاعل البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع غناء كورال طلاب مطروح إحدى الأغنيات الوطنية، وبدأ "يدندن" معهم ويردد كلمات الأغنية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذى كان مقراً لإقامة الرئيس الأسبق بمنطقة منشية البكرى بمصر الجديدة، وشاهد الرئيس عرضاً وثائقياً عن أبرز الأحداث التى شهدها عصر الرئيس الراحل بقاعة حكاية شعب، ووقع فى سجل الزيارات بالمتحف.

وكان فى استقبال الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحلمى النمنم وزير الثقافة، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء، وفدًا من مؤسسة بروكينجز، وهى مؤسسة فكرية أمريكية ومقرها فى واشنطن.

مختارات من "برلمانى"

قالت مصادر داخل وزارة الإسكان والمرافق، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مذكرة تطالب فيها برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، بناء على ما استحدث من ارتفاع أسعار الدولار الذى انعكس على ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالى ارتفاع سعر التكلفة، بما يفرض ضرورة تعديل أسعار الوحدات حتى تتمكن الشركات من مواجهة الزيادة، ووقف خسائرها.

وأضافت المصادر لـ "برلمانى"، أن هذه المذكرة ستقدم لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمناقشتها، والموافقة عليها فى أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، قائلة: "لابد من مراعاة الظروف العامة، خاصة أن الزيادة أصابت كل شىء".

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أياما غير سعيدة للدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد توعد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ومطالبتهم بسحب الثقة منه مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان؛ لأنه تسبب فى إهدار المال العام بعد قرار عدم استلام القمح من عدد من الدول الأجنبية بسبب وجود فطر "الأرجوت"، ما نتج عنه مطالبة بعض الشركات لمصر برد الشرط الجزائى لها بعد هذا القرار والذى قد يكلف خزينة الدولة المليارات.

يواجه قانون ضريبة القيمة المضافة هجوما حادا بعد إقراره من جانب عدد من النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين، حيث قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه على الرغم من رفض نقابات المهن الحرة صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 ضريبة القمية المضافة بتاريخ 7/9/2016، متجاهلا كل ما ورد فى البيان الصادر عن اتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15 إبريل، مشيرا إلى أن القانون يتضمن ذات النصوص "الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول" على حد وصفه.

مختارات من "فوتو7"

توفى اليوم الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز، عن عمر يناهز 93 عامًا بعد أن قضى الساعات الأخيرة من حياته بمستشفى "شيبا تل هاشومير".

توافد عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، لإحياء الذكرى ٤٦ لوفاته، ورفع المواطنين أعلام مصر وصور للزعيم الراحل.

حشد المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أنصاره بمؤتمر جماهيرى في مطار أورلاندو الدولي بمدينة ملبورن بولاية فلوريدا.

مختارات من "فيديو7"

سجلت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية الفنان الكبير عمرو دياب كأول مطرب عربى يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية، وأيضا الأكثر مبيعات فى الشرق الأوسط، منذ عام 1989، وتم تسليم الجائزة من قبل أحمد جبر عضو هيئة التحكيم بـ"جينيس"، للهضبة عمرو دياب داخل مكتبه بالقاهرة.

وصل منذ قليل، عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إلى ضريح والده بكوبرى القبة، لإحياء الذكرى ٤٦ لوفاته.

وحرص عدد من المواطنين المتواجدين من الصباح الباكر بضريح الزعيم الراحل على تحيته لحظة وصوله، قائلين: " ربنا يحميك يابن الغالى ".

سيكون ملعب الإمارات فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، مسرحاً للمباراة التى تجمع بين فريقى أرسنال الإنجليزى وبازل السويسرى، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

مختارات من "كايرو دار"

تهتم الفتيات كثيراً بالحفاظ على أدوات المكياج، لذلك يلجأن لشراء الكثير من الأشياء التي تساعدهن بشكل أو بآخر في الحفاظ عليها، ونحن نقدم لك فيديو يمكنك من صناعة حاوية لتلك الأدوات، حتى يمكنك الحفاظ عليها من التلف.

هل فكرت يوما فى الأمثال الشعبية والحكم التى تردد كثيرا فى مواقفنا المختلفة، هل تسائلت يوما من أين أتت تلك العبارات وما مصدرها ومن أول من أطلقها؟ بالرجوع للتاريخ نجد أن اغلب الكلمات الشعبية والعامية لها أصول عند الفراعنة وفي اللغة القبطية وكانت تستخدم قديما بنفس المعنى مع اختلاف بسيط في النطق وطريقة الكلام.

الموسيقى ليست مجرد نوع من الفنون كما هو متعارف عليه، فالموسيقى تدخل من خلال الأذن إلى النفس مما يؤدي الى الإحساس بها ، كما أنه ربما يكون تأثير الموسيقى إيجابي ويثير الفرح والراحة والسعادة لمن يسمعها أو يثير الحزن والمشاعر السلبية، ويرجع ذلك إلى النغمات التي يتم استخدامها في الموسيقى، فلا يقتصر الاستماع إلى الموسيقى على التسلية والمرح وتمضية الوقت، بل تتعدى ذلك إلى العديد من الفوائد التي تنعكس بشكل إيجابي على الصحة، وتمنح الإنسان نشاطا روحيا وجسديا، وبالتالي تبدأ الآثار الجانبية المتمثلة فى أضرار كثيرة منها الأمراض النفسية والعصبية والطاقات السلبية.