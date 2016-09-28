المرابطون في ذكرى وفاته: عبدالناصر أسقط مشروع عصابات الإخوان المتأسلمين

دعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، في ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، في بيان “كل القوى الوطنية العربية على النهج الناصري، إلى الحفاظ على إرث زعيمنا جمال عبد الناصر، بالعمل الجدي والسعي الدائم إلى إلغاء أنانيتنا وأسماء تنظيماتنا، وإعلان التنظيم الناصري الواحد والموحد الشامل والجامع لكل عناصر قوتنا، وعدم التفريط أو المساومة على بعدنا الرابع في ثلاثيتنا العقائدية وهي قضية فلسطين وتحريرها من بحرها إلى نهرها وإعلان القدس عاصمتها الأبدية”.

وأكد البيان “أن مشروع عصابات الإخوان المتأسلمين، الذي أسقطه عبد الناصر لإدراكه أنهم الخطر المحتم لتفتيت أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي.

وتابع “هذا المشروع آيل إلى السقوط وعلينا عدم التراخي في قتاله ومحاربته حتى نمنع شرورهم وإجرامهم من تحقيق أهداف الاستعماريين الأميركيين الجدد واليهود التلموديين في السيطرة على أمتنا العربية وأقطارها، عبر هؤلاء الذين يستخدمون الطروحات الدينية السامية لتحقيق مشاريع دنيوية سلطوية لاعلاقة لها بتاتا بجوهر الرسالات السماوية، وما شاهدناه من صحواتهم وصقيعهم العربي اليوم يؤكد صوابية نهج عبد الناصر في القضاء عليهم لأنهم كانوا ولا يزالوا بلاء الأمة الأخطر”.