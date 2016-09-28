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غدًا.. الحكم على 4 متهمين في «أحداث الطالبية»

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غدًا.. الحكم على 4 متهمين في «أحداث الطالبية» غدًا.. الحكم على 4 متهمين في «أحداث الطالبية»

أحداث الطالبية – أرشيفية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، غدًا الخميس، حكمها على متهمين قد صدر ضدهما حكم غيابي بالمؤبد قبل ضبطهما، على ضوء اتهامهما في أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد، مع 9 آخرين، قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر، حاملين أسلحة نارية، واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.

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