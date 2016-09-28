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الكونجرس يسقط فيتو أوباما وتشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» يصبح قانونًا

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الكونجرس يسقط فيتو أوباما وتشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» يصبح قانونًا الكونجرس يسقط فيتو أوباما وتشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» يصبح قانونًا

الكونجرس الأمريكي

رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة يوم الأربعاء الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة في أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما.

وبحسب “رويترز” كانت نتيجة التصويت رفض 338 نائبا للفيتو مقابل 74 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتا معارضا مقابل صوت واحد مؤيد الأمر الذي يعني أن تشريع “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أصبح قانونا.

ويعد إسقاط الفيتو ضربة لأوباما وللسعودية إحدى أقدم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي.

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