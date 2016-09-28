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الائتلاف المعارض: الحل السياسي لم يعد مطروحًا في سوريا

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الائتلاف المعارض: الحل السياسي لم يعد مطروحًا في سوريا الائتلاف المعارض: الحل السياسي لم يعد مطروحًا في سوريا

المعارضة السورية – أرشيفية

قال الائتلاف الوطني السوري المعارض مساء الأربعاء، إن الحل السياسي «لم يعد مطروحًا» على الطاولة للصراع السوري.

وقال نائب رئيس الائتلاف المتمركز في تركيا، موفق نيربية، في بيان “جميع الخيارات مفتوحة أمام قوى الثورة السورية لصد العدوان الروسي على سوريا، ولم يعد الحل السياسي مطروحاً على الطاولة في ظل الظروف السائدة الآن”.

وتابع البيان “قوى الثورة والمعارضة السورية تعمل على إعادة التموضع وترتيب أوراقها وأولوياتها في ظل الحملة العسكرية الشرسة التي يقودها النظام وحلفاؤه وانتهاكاتهم للقرارات الدولية”، بحسب «رويترز».

وجاءت تصريحاته في ظل قصف عنيف للشطر الشرقي المحاصر من مدينة حلب حيث يتدهور الوضع الإنساني بسرعة.

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