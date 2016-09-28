الليلة رانيا بدوي تودع جمهورها على شبكة”الأوربت”

كتبت- إ نجي لطفي

> علمتONA من مصادرها أن الإعلامية رانيا بدوي مقدمة برنامج” القاهرة اليوم” على شبكة orbit، تودع الليلة جمهورها، استعدادا لانضمامها لبرنامج كل يوم مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة ontv.

وتستضيف بدوي في أخر حلقاتها الليلة، الدكتور ثروت الخرباوي للحديث عن نظرة على المشهد السياسي في مصر والحديث عن عبد الناصر ومحاولات الإخوان الفاشلة في الحشد خلال مشاركة الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وأيضا ومبادرة الدكتور احمد عمر هاشم للتصالح مع إخوان السجون ووضع تنظيم الإخوان الإرهابي حاليا.

ومن المقرر أن يتم إيقاف البرنامج لحين إدخال التغييرات الجديدة وانطلاقا في ثوب جديد مع انضمام الإعلامي جمال عنايت الذي سيتولى تقديمه بالمشاركة مع عنصر نسائي لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.