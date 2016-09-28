بالصور.. البابا يطالب باستبدال شعار " الوحدة الوطنية" إلى " المحبة الوطنية "

طالب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر استقباله بمحافظة مطروح، باستبدال شعار " الوحدة الوطنية " لأنه أصبح قديماً ونحن نعيش في وحدة حقيقية لا تحتاج إلى تأكيد بشعار " المحبة الوطنية "

جاء ذلك خلال أول زيارة للبابا لمطروح، للاحتفال مع أقباط مطروح بمرور 50 عاما علي إنشاء كنيسة السيدة العذراء بمطروح.

طالب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر استقباله بمحافظة مطروح، باستبدال شعار "الوحدة الوطنية" بشعار "المحبة الوطنية" لأن الأول أصبح قديماً ونحن نعيش في وحدة حقيقية لا تحتاج إلى تأكيد.

وقال البابا خلال كلمته في مؤتمر استقباله "علمت أن مطروح غالية جدا على الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي اختار لها هذا المحافظ الفريد اللواء علاء أبو زيد ".

وأضاف " يا أهالى مطروح محافظتكم جميلة بموقعها وبحرها وتاريخها، ولكن جمالها الأكثر بأهلها، وما رأيته وما سمعته لم أراه أو اسمعه فى أي محافظة أخرى، وكانت البداية بالأطفال والأناشيد الوطنية والتي تعد بأكثر من رائعة، ويجب أن نزرع فى قلوب أطفالنا أبناءنا المحبة والتسامح .

وأضاف بطريك الكرازة المرقسية " تبقى محبتنا لله ثم الوطن، وأن وجود قائد مخلص ومحب لأهل محافظته مثل اللواء علاء أبو زيد، خلق مناخا آمن من المحبة والتآلف بين أبناء المحافظة، وظهرت نتائجه بإنجازات المؤتمر الاقتصادي الذي عقده المحافظ"

وقدم الشكر للمحافظ على زرعه للمحبة فى قلوب الأهالى، مضيفا ان القائد الذي ينجح فى كسب ود وحب الجميع هو قائد ناجحا

وقال البابا " نحن كبشر نعيش على أرض مصر، وعندما نتجول فى جميع أنحاء مصر، نجد المسلات الفرعونية والمنارات المسيحية والمآذن الإسلامية، وقد مرت الحقب التاريخة المصرية الواحدة تلو الاخرى منذ الحضارة الفرعونية، مرورا بالمسيحية ووصولا للإسلامية على المصريين بالسلام، وعندما نعيش على الأرض نرفع قلوبنا إلى السماء، الوطن هو البيت الكبير، ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن"