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مصادر: مخابرات قطر تخطط لاغتيال ضباط بالجيش الليبى لإلصاق التهمة بـ"حفتر"

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مصادر: مخابرات قطر تخطط لاغتيال ضباط بالجيش الليبى لإلصاق التهمة بـ"حفتر" مصادر: مخابرات قطر تخطط لاغتيال ضباط بالجيش الليبى لإلصاق التهمة بـ"حفتر"

>كتب - أحمد جمعة

ذكرت مصادر عسكرية ليبية، أن عبد الحكيم بلحاج ذراع المخابرات القطرية فى ليبيا، وقائد الجماعة الليبية المقاتلة، والمتطرف خدال الشريف، مصطفى نوح، جهزوا قائمة اغتيالات ضد عدد من ضباط الجيش الوطنى الليبى وشخصيات سياسية ليبية فى برقة، مشيرة إلى أن الإعلام التابع لقطر يسعى للوقيعة بين المشير خليفة حفتر وأبناء برقة، عبر تصفية شخصيات واتهامه بالوقوف خلف عمليات التصفية.

 

وقالت المصادر لوسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، أن صفحات تتبع الجماعات الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج، بدأت بنشر قوائم بأسماء ضباط من الجيش الوطنى الليبى، بزعم أن المشير حفتر سيقوم بتصفيتهم، مؤكدة أن المخابرات القطرية رصدت ميزانية ضخمة لتنفيذ عمليات التصفية، للقضاء على الجيش الوطنى الليبى عبر الوقيعة بين أبناء الجيش وقائده.

 

وحذرت المصادر، من مؤامرة دولية تقودها دول إقليمية ممثلة فى قطر وتركيا، تسعى للوقيعة بين الجيش الوطنى الليبى وأبناء برقة.


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