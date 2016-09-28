بالفيديو: ننشر قائمة المواعيد الجديدة لبرامج «النهار»

أعلنت قناة النهار one، عن تعديل مواعيد عرض برامجها ومسلسلاتها في الفترة المقبلة، بجانب عرض مواسم جديدة من البرامج التي تنفرد بها، وفيما يلي قائمة بالمواعيد الجديدة لبرامج القناة:

مسلسل الخروج: 6 مساءً

> مسلسل أفراح القبة: 7 مساءً

> برنامج على هوى مصر مع الإعلامي خالد صلاح: 8 مساءً من الأحد للأربعاء

> برنامج قُصر الكلام مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي: 8 مساءً من الخميس للسبت

> برنامج المتوحشة مع سالي عبد السلام: 10 مساءً كل سبت

> برنامج حياتنا مع دعاء فاروق: 10 مساءً كل أحد

> برنامج صبايا الخير مع ريهام سعيد: 10 مساءً من الإثنين للأربعاء

> برنامج الفرنجة “الموسم الثالث” للثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي: 10 مساءً كل خميس

> برنامج البلاتوه “الموسم الثاني” مع الفنان الكوميدي أحمد أمين: 10 مساءً كل جمعة

> برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: 11:30 مساءً من الخميس للأحد

> برنامج مواقف وطرائف مع جلال علام: 3 عصرًا كل جمعة

شاهد الفيديو هنـــــــا