أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو: ننشر قائمة المواعيد الجديدة لبرامج «النهار»

Google+ Print
بالفيديو: ننشر قائمة المواعيد الجديدة لبرامج «النهار» بالفيديو: ننشر قائمة المواعيد الجديدة لبرامج «النهار»

قناة النهار

 

أعلنت قناة النهار one، عن تعديل مواعيد عرض برامجها ومسلسلاتها في الفترة المقبلة، بجانب عرض مواسم جديدة من البرامج التي تنفرد بها، وفيما يلي قائمة بالمواعيد الجديدة لبرامج القناة:

مسلسل الخروج: 6 مساءً
> مسلسل أفراح القبة: 7 مساءً
> برنامج على هوى مع الإعلامي خالد صلاح: 8 مساءً من الأحد للأربعاء
> برنامج قُصر الكلام مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي: 8 مساءً من الخميس للسبت
> برنامج المتوحشة مع سالي عبد السلام: 10 مساءً كل سبت
> برنامج حياتنا مع دعاء فاروق: 10 مساءً كل أحد
> برنامج صبايا الخير مع ريهام سعيد: 10 مساءً من الإثنين للأربعاء
> برنامج الفرنجة “الموسم الثالث” للثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي: 10 مساءً كل خميس
> برنامج البلاتوه “الموسم الثاني” مع الفنان الكوميدي أحمد أمين: 10 مساءً كل جمعة
> برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: 11:30 مساءً من الخميس للأحد
> برنامج مواقف وطرائف مع جلال علام: 3 عصرًا كل جمعة

شاهد الفيديو هنـــــــا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"