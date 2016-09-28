المرور : إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب تركيب 8 كامرات لطريق شبرا بنها

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور إجراء عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى أعلى منطقة أم بيومى لمدة 24 ساعة خلال أسبوعين منفصلين بسبب تركيب 8 كامرات لطريق شبرا بنها الحر ضمن المشروع القومى للطرق الذى تشرف عليه الهيئة العامة للطرق و الكبارى و التى تنفذها شركة السعداء وسط إنتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال لسحب الكثافات المرورية الناجمة بالمنطقة

و أكد مصدر أمنى أنه سيتم تركيب كامرات للطريق بدء من الساعة 2 صباحا و حتى الساعة 2 ظهرا بعد غد الجمعة30-9-2016 وخلال الاسبوع المقبل سيتم غلقه مرة أخرى يوم الجمعة 7-10-2016 من الساعة 2 ليلا و تستمر حتى الساعة 2 ظهرا و سيتم خلال كل يوم محدد تركيب 4 كامرات معدنية الواحدة منها يصل طولها الى 42 مترا.

و أضاف المصدر أنه سيتم استقطاع جزئى للحركة المرورية بالطريق الدائرى لنطاق محافظة القليوبية بكل اتجاه لوقوف الروافع والمعدات و الأوناش طوال فترة الأعمال لكل مرة سيتم غلق الطريق بالكامل فى الاتجاهين اثناء رفع الجسم المعدنى لمدة 20 دقيقة متصلة أثناء عملية الرفع و التثبيت للكمر الواحد سيتم يعاد فتحه مرة أخرى وهكذا حتى الانتهاء من رفع الكمرات الأربعة فى اليوم الثانى الجمعة 30-9 و سيتم اعادة الاعمال مرة أخرى الأسبوع المقبل

و أضاف المصدر أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.