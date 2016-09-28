عميد معهد الكبد: إجراء عمليات زراعة الكبد بالمجان بحلول 2017

أكد الدكتور محمد إسماعيل عميد المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد خلال انعقاد المؤتمر الثامن للمعهد، أنه فى عام 2017 سيتم تقديم خدمة زراعة كبد للأطفال، وسوف يتم زراعة الكبد للمرضى المصريين بالمعهد بداية من 2017 بدون أى أعباء مالية.

وأشار خلال المؤتمر الذى يعقد فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجارى إلى أنه على المريض إحضار متبرع وتجهيز ملف كامل من الفحوصات للزرع، أما تكلفة الزراعة الفعلية فيقوم المعهد بتوفيرها بدون أعباء مادية للمريض ،وسيتم توفيرها من خلال منظمات المجتمع المدنى، موضحا أن المريض كان من قبل يدفع 75 ألف جنيه.

وأوضح أن المعهد أجرى أبحاثا على أدوية فيروس سى الجديدة ،ومنها عقار الهارفونى والكيوريفو ،موضحا أن العلاج على نفقة الدولة للأدوية المصرية فقط ،أما الأدوية الأجنبية فيتم صرفها على نفقة المريض الخاصة، مشيرا إلى أن اليوم الأول للمؤتمر خصص لتدريب الأطباء فى المعهد من خلال عدد من ورش العمل، على استخدام منظار الجهاز الهضمى والعمليات الجراحية ،و أنه تم تخصيص جلسة عن فيروس سى، وموضوعات أخرى ناقشت جميع مشاكل الكبد المصرى بداية من علاج الفيروسات الكبدية بى وسى، وعلاج أورام الكبد ،والتدخل بالميكروويف.

وأكد أنه تمت إضافة خدمة النانو نايف لعلاج أورام الكبد العام الجارى 2016 ،موضحا أن المعهد يقدم خدمات أخرى متعددة منها زراعة الكبد، إذ أنه تمت زراعة 34 حالة بنسبة نجاح تماثل النسب العالمية.

وقال إن المعهد يقدم خدمات متعددة، منها أنه يتم استئصال أورام الكبد بالمنظار الجراحى، وإجراء التردد الحرارى عن طريق المنظار الجراحى أيضا.