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ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

ساد الارتفاع أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الأربعاء.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.02 نقطة بنسبة 0.38% لتسجل 3.97 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.02 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 3.82 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.01 نقطة بنسبة 0.53% لتسجل 1.88 دولار.

كان أعلى مستوى للشهادات عند 2.65 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.83 دولار.

وارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 0.19 نقطة بنسبة 3.27% لتسجل 6 دولارات.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.52دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.62 دولار.

بينما حافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار.

أ ش أ

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