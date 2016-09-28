ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

ساد الارتفاع أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الأربعاء.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.02 نقطة بنسبة 0.38% لتسجل 3.97 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.02 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 3.82 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.01 نقطة بنسبة 0.53% لتسجل 1.88 دولار.

كان أعلى مستوى للشهادات عند 2.65 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.83 دولار.

وارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 0.19 نقطة بنسبة 3.27% لتسجل 6 دولارات.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.52دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.62 دولار.

بينما حافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار.

أ ش أ