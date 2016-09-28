"غلطانة في العنوان" تحقق نجاحاً ساحقاً للعراقي فهد القاسم

وسط حملات تشهير محمومة، خيب النجم العراقي فهد القاسم كل التوقعات السلبية من جانب من يزعجهم نجاحه المتكرر، وفي الوقت ذاته كان موضعاً لثقة محبيه مع النجاح الساحق الذي حققته أغنيته "السينجل" الجديدة "غلطانة في العنوان"، وهي الأغنية التي خطفها القاسم من الفنان المغربي سعد المجرد بعد خلافات بشأن الأغنية بين المجرد ومؤلفها الشاعر المغربي سمير مجاري.

وكان النجم العراقي القاسم قد تعرض خلال الأسابيع الأخيرة لحملة تشويه محمومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بهذه الحملة إلى ترويج أكاذيب ضد القاسم ومديرة أعماله وخطيبته سكينة بقلول من خلال إحدى صفحات الفيسبوك التي دأبت على ترويج تدوينات مسيئة ومعلومات مغلوطة عن النجم العراقي.

الأدهى في الأمر أن هذه الصفحة المسيئة والتي حملت اسم soukaina bent fatima زعمت أنها تتحدث باسم مديرة أعمال القاسم وخطيبته في الوقت ذاته سكينة بقلول، وهو الأمر الذي نفاه الفنان القاسم وخطيبته بشدة، وحرصا على الاحتفال معاً بنجاح الأغنية.

وأعرب النجم العراقي فهد القاسم عن استيائه الشديد من الحملة المسعورة التي يتعرض لها ممن وصفهم بأنهم أعداء النجاح، مؤكداً أن ضعفاء النفوس ممن ينتحلون شخصية مديرة أعماله وخطيبته سكينة بقلول لن ينجحوا في التفريق بينهما أو تشويه صورتهما في الوسط الفني ولدى الأصدقاء والعائلة، والأهم أنهم لم ينجحوا في التأثير على مسيرة نجاحهما المشتركة.

ولفت إلى أن هذه الضجة والأكاذيب التي باءت بالفشل تزامنت مع طرح الأغنية الجديدة في محاولة للإساءة له وللتأثير على توهج أغنيته.

وتوجه القاسم بأسمى آيات الشكر والإمتنان لجمهوره ومعجبيه على ثقتهم الغالية، مؤكداً أنهم أكبر مكسب حظي به في حياته، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن ينجر إلى معارك جانبية مع أعداء النجاح، وسيترك أمر هذه الصفحات المشبوهة إلى جهات التحقيق المختصة لمعرفة من يقف وراءها.

يشار إلى أن أغنية "غلطانة في العنوان" والتي غناها النجم العراقي فهد القاسم باللهجة المغربية ببراعة كبيرة, من كلمات الشاعر المغربي سمير مجاري, وألحان الملحن المغربي مهدي مزين, وتوزيع موسيقي رشيد محمد علي.