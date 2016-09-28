مفاجأة بالفيديو: محمد رمضان راسب في معهد التمثيل لخمس سنوات وينتظر التجنيد

كشف الفنان الشاب الملقب بالأسطورة محمد رمضان عن عدة مفاجآت أثناء مشاركته الأولى ببرنامج "هنا العاصمة"، حيث اعترف بأنه لا زال بالصف الأول بمعهد الفنون المسرحية بعدما رسب لخمس سنوات متتالية، وكشف عن قرب استدعائه لقضاء الخدمة العسكرية حيث بلغ السن القانونية.

أكد رمضان، خلال حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي" مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه ما زال يؤدي الدراسة في الفرقة الأولى بمعهد فنون المسرحية، ويرسب في المعهد منذ 5 سنوات، مشيراً إلى أنه يحاول الإنتهاء من الدراسة في المعهد حتي لا يظهر أمام جمهوره فاشل.

وأضاف أن سبب رسوبه انشغاله الدائم بالأعمال الفنية التي يقوم بتأديتها، مبرراً ذلك بضياع الوقت وإلهائه عن الدراسة.

المفاجأة الأكبر أن رمضان كشف عن قرب استدعائه لقضاء الخدمة العسكرية الإلزامية، وأكد إنه أتم سن التجنيد هذا العام ولديه كشف طبي قريباً، وأضاف: سعيد جداً، وعلى أتم الاستعداد إني أخدم في شمال سينا كمان، لأن دي ضريبة تجاه بلدي".

وقال رمضان: "لما رحت التجنيد كانوا مبسوطين وفخورين بيا، فاكر الميعاد كويس جداً وضابطه على موبايلاتي، وأتمنى اليوم اللي ألبس فيه البدلة العسكرية، وعلى أتم الاستعداد إني أخدم جيش بلدي".

رمضان قام بتسجيل الحلقة على يومين الأول بمنطقة الحسين الشعبية والثاني داخل الاستديو ونفى كل ما تردد عن مزاحمته للزعيم عادل أمام واعترف أنه من جمهوره، كما تحدث عن تباهيه المفرط بسياراته الفاخرة .

شاهد مفاجأة محمد رمضان:

شاهد الحلقة كاملة: