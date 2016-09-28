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لماذا انفصل مصطفى الخاني عن زوجته؟

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الخميس 29-09-2016 15:57

تناقلت وسائل الإعلام خبر انفصال الفنان مصطفى الخاني عن زوجته السيدة يارا بشار الجعفري، الذي لم يمض على زواجهما سوى عامين، الخاني رفض إعطاء أي تفاصيل عن هذا الأمر، وفضل أن يبقى الأمر عائلياً بعيداً عن الصحافة والإعلام، وبدورها يارا امتنعت عن إعطاء أي تصريح، طلاق مصطفى ويارا كان مفاجأة للوسط الفني؛ كونهما لم يظهرا أي خلاف فيما بينهما من قبل، مصادر مقربة من الخاني تحدثت لسيدتي عن وجود خلاف منذ فترة فيما بينهما حاولا حله أكثر من مرة ولكن دون جدوى، ما جعلهما يأخذان قرار الانفصال بعيداً عن الإعلام.

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سيدتي