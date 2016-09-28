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ماذا قال نجوم "نص يوم" عن ترشيح الشارة لجائزة عالمية؟

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الخميس 29-09-2016 15:59

رشحت موسيقى شارة مسلسل «نص يوم» (سيناريو وحوار: باسم السلكا، إخراج: سامر برقاوي) لجائزة APRA AMOS الأسترالية للتوزيع والتأليف الموسيقي، عن فئة BEST TELEVISION THEME، التي تضم أربع شارات مرشحة، إحداها للموسيقي الأسترالي الشهير PETER COVALLO. وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة ضمن حفل سيقام في مدينة سيدني.
الفنان تيم الحسن عبر عن سعادته بهذا الأمر ورأى أن أي جائزة عن أي فئة هي جائزة لكل العاملين في العمل، وبدورها الفنانة نادين نجيم وافقت الحسن برأيه، وقالت نحن عندما نعمل عملاً نكون جميعاً يداً واحدة، وأي نجاح لأي شخص هو نجاح للجميع.

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سيدتي