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«استرداد أراضي الدولة» تحدد 3 و10 أكتوبر لإجراء مزاد علني لبيع 19 ألف و500 فدان

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«استرداد أراضي الدولة» تحدد 3 و10 أكتوبر لإجراء مزاد علني لبيع 19 ألف و500 فدان «استرداد أراضي الدولة» تحدد 3 و10 أكتوبر لإجراء مزاد علني لبيع 19 ألف و500 فدان

أحمد أيوب المتحدث أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد اراضي الدولة

أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن المزاد المقرر إقامته لبيع 19 ألف و500 فدان، سيكون في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل.

وأشار أيوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي «تامر أمين»، على فضائية «الحياة» إلى أن المزاد الثاني سيكون في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل أيضًا، لعرض 1700 فدان بقنا، و18 ألف فدان بوادي النطرون، وهي أراضى مستردة وقفًا للقانون، من جمعيات وأشخاص وشركات، ظلت الأرض تحت أيديهم أكثر من 20 عامًا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضى الدولة أن اللجنة سحبت الأراضي من الأشخاص الذين استولوا عليها، وتم مطالبتهم بتقنين وضعها لكنهم رفضوا، وبالتالى تقرر سحب تلك الأراضى وعرضها فى مزاد علني.

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