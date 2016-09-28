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نشرةONA ا شوبير يوبخ عجينة.. انطلاق «تياترو مصر». . «بشتو» يفاضل بين المؤشر ونبض السوق على DMC

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14527536_1124805797599628_545436557_nإعداد – إ نجي لطفي

وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يناقش الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ملف أوجاع المصريين – ملف الهجرة غير الشرعية – عقب كارثة مركب رشيد، حيث يستضيف أهالي الضحايا والناجين من الحادث في سهرة ببرنامج بوضوح..للمزيد

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

احتفلت أسرة “نغم FM”، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد الكابتن شوبير، بحضور الاحتفال ماهر عبد العزيز، رئيس “راديو النيل”، أحمد سمير، رئيس إذاعة “نغم FM”، وفريق ..للمزيد

“نغم FM” تحتفل بعيد ميلاد شوبير

“نغم FM” تحتفل بعيد ميلاد شوبير

رفض الإعلامي أحمد شوبير، تصريحات إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، والتي وصف فيها ضحايا كارثة رشيد بأنهم “انتحروا وأن من ينتحر يعتبر كافر، وأن هناك عجز في توفير بعض الخدمات للشباب لكن هذا لايعني مغادرتهم للبلاد”..للمزيد

الإعلامي أحمد شوبير – أرشيفية

الإعلامي أحمد شوبير – أرشيفية

أعلنت قناة الحياة، عبر صفحتها الرسمية، عن انطلاق أولى حلقات الموسم الرابع الجديد من تياترو ، غدًا، على شاشة الحياة..للمزيد

البوستر الدعائى للمسرحية

البوستر الدعائى للمسرحية

تستعد قناة DMC نيوز لتحضيرات برنامج الإعلامي أحمد بشتو الجديد، والذي سيعد أول برنامج توك شو أقتصادي متحصص، يعرض من الأحد إلى الخميس لمدة ساعة..للمزيد

لوجو القناة

لوجو القناة

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أونا

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