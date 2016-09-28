نشرةONA ا شوبير يوبخ عجينة.. انطلاق «تياترو مصر». . «بشتو» يفاضل بين المؤشر ونبض السوق على DMC

إعداد – إ نجي لطفي

وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يناقش الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ملف أوجاع المصريين – ملف الهجرة غير الشرعية – عقب كارثة مركب رشيد، حيث يستضيف أهالي الضحايا والناجين من الحادث في سهرة ببرنامج بوضوح..للمزيد

احتفلت أسرة “نغم FM”، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد الكابتن شوبير، بحضور الاحتفال ماهر عبد العزيز، رئيس “راديو النيل”، أحمد سمير، رئيس إذاعة “نغم FM”، وفريق ..للمزيد

رفض الإعلامي أحمد شوبير، تصريحات إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، والتي وصف فيها ضحايا كارثة رشيد بأنهم “انتحروا وأن من ينتحر يعتبر كافر، وأن هناك عجز في توفير بعض الخدمات للشباب لكن هذا لايعني مغادرتهم للبلاد”..للمزيد

أعلنت قناة الحياة، عبر صفحتها الرسمية، عن انطلاق أولى حلقات الموسم الرابع الجديد من تياترو مصر، غدًا، على شاشة الحياة..للمزيد

تستعد قناة DMC نيوز لتحضيرات برنامج الإعلامي أحمد بشتو الجديد، والذي سيعد أول برنامج توك شو أقتصادي متحصص، يعرض من الأحد إلى الخميس لمدة ساعة..للمزيد