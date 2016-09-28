أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر #ليلة_الأبطال - أتليتكو(0)-(0) بايرن.. سيلتك يفاجئ سيتي بهدف مبكر

Google+ Print
مباشر #ليلة_الأبطال - أتليتكو(0)-(0) بايرن.. سيلتك يفاجئ سيتي بهدف مبكر مباشر #ليلة_الأبطال - أتليتكو(0)-(0) بايرن.. سيلتك يفاجئ سيتي بهدف مبكر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وقمة اليوم بين أتليتكو مدريد الإسباني الذي يستضيف بايرن ميونيخ الألماني. (تعرف على التشكيل من هنا)

فيما يجلس الثنائي المصري محمد النني وعمر جابر على مقاعد أرسنال وبازل بالترتيب في مواجهة الفريقين. (طالع تشكيل الفريقين)

ق 12: مانشستر سيتي يسجل هدف التعادل عن طريق البرازيلي فيرناندينيو.

ق 7: أرسنال يتقدم على بازل عن طريق ثيو والكوت بعد عرضية من أليكسيس سانشيز.

ق4: تمريرات متبادلة بين اللاعب فرانك ريبيري واللاعب توماس مولر على حدود منطقة الجزاء ولكن الدفاع كان يقظا وأبعد الكرة.

ق 3: سيلتك الاسكتلندي يسجل الهدف الأول في مانشستر سيتي مبكرا عن طريق موسى ديمبلي.

انطلاق جميع المباريات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع