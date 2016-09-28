مباشر #ليلة_الأبطال - أتليتكو(0)-(0) بايرن.. سيلتك يفاجئ سيتي بهدف مبكر

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وتقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وقمة اليوم بين أتليتكو مدريد الإسباني الذي يستضيف بايرن ميونيخ الألماني. (تعرف على التشكيل من هنا)

فيما يجلس الثنائي المصري محمد النني وعمر جابر على مقاعد أرسنال وبازل بالترتيب في مواجهة الفريقين. (طالع تشكيل الفريقين)

ق 12: مانشستر سيتي يسجل هدف التعادل عن طريق البرازيلي فيرناندينيو.

ق 7: أرسنال يتقدم على بازل عن طريق ثيو والكوت بعد عرضية من أليكسيس سانشيز.

ق4: تمريرات متبادلة بين اللاعب فرانك ريبيري واللاعب توماس مولر على حدود منطقة الجزاء ولكن الدفاع كان يقظا وأبعد الكرة.

ق 3: سيلتك الاسكتلندي يسجل الهدف الأول في مانشستر سيتي مبكرا عن طريق موسى ديمبلي.

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