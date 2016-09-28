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وزير الرياضة: راتب كوبر لا يتناسب مع ظروف الدولة الاقتصادية.. ولن نقبل بأعذار للفشل

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وزير الرياضة: راتب كوبر لا يتناسب مع ظروف الدولة الاقتصادية.. ولن نقبل بأعذار للفشل وزير الرياضة: راتب كوبر لا يتناسب مع ظروف الدولة الاقتصادية.. ولن نقبل بأعذار للفشل

يرى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن قيمة عقد المدير الفني لمنتخب هيكتور كوبر لا تتناسب مع ظروف الدولة الاقتصادية.

وتعاقد مجلس جمال علام السابق مع هيكتور كوبر وتم الاتفاق على فسخ التعاقد في حالة فشل التأهل لأي من كأس أمم إفريقيا 2017 أو كأس العالم 2018، لكنه تأهل للأول.

وقال عبد العزيز في تصريحات رسمية: "قيمة عقد كوبر والتي يتحملها اتحاد الكرة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة ويوفرها من إيراداته من حقوق الرعاية والبث وغيرها يراها الجماهير لا تتناسب مع ظروف الدولة".

وأضاف "نريد مردودا واضحا لهذا التعاقد والتأهل للمونديال الذي أصبح مطلبا شعبيا ولن يقبل الجمهور المصري أي أعذار لعدم تحقيقه".

وتابع "نعترف أن كل شيء وارد في المنافسات الرياضية، لكننا نملك كل المقومات من أجل التأهل لكأس العالم.. لدينا محترفين في إيطاليا وإنجلترا وسويسرا والبرتغال وتعتمد عليهم أنديتهم في تحقيق الفوز".

وأردف "اللعب خارج مصر أصبح شيء طبيعي والمطلوب تحقيق نتائج إيجابية لمنتخبنا في كل المباريات.. وينبغي على كل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين بذل قصارى جهدهم للوصول لأعلى معدلات التركيز من أجل الحلم والتحلي بروح الفريق بعيدا عن أي انتماءات محلية".

ولفت عبد العزيز إلى أن تحقيق الفوز في مواجهة الكونجو يوم التاسع من أكتوبر سيفتح الطريق لتحقيق الهدف لأن المباراة الثانية ستكون في مصر ووسط الجماهير مع غانا في نوفمبر، والفوز بها يقطع نصف المشوار إلى المونديال".

وأتم "وجود الجماهير سيساعد على تحقيق الفوز، ولابد أن نتكاتف جميعا في هذه الظروف والابتعاد عن الفرقة والخلاف لأن وجود الجماهير في مباريات سيكون سببا في عودة الجماهير للمدرجات في المسابقات المحلية.. وسلوكهم هو المعيار".

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فيديو اليوم السابع

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