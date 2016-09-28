بالصور..وزير الخارجية يستقبل وفد «مؤتمر القاهرة» للمعارضة السورية

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء،الوفد التفاوضي لمجموعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، والذى يضم كلا من جمال سليمان، جهاد مقدسي، قاسم الخطيب، فراس الخالدى.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزراة الخارجية، أن شكرى قدم فى بداية اللقاء عرضًا لنتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك، وماشهدته من اجتماعات ولقاءات تناولت كافة جوانب الأزمة السورية، حيث أعرب عن قلق مصر الشديد نتيجة انهيار اتفاق وقف النار، وما ترتب عنه من زيادة حدة المأساة الانسانية وتعطل جهود استئناف المحادثات السياسية.

كما استمع شكرى، إلى تقييم للاتصالات التى قامت بها مجموعة مؤتمر القاهرة، مع عدد من الأطراف الدولية مؤخرًا، ورؤيتها لكيفية تجاوز الوضع الحالى من خلال التأكيد على محورية الحل السياسي وضرورة استئناف المفاوضات.

وأضاف أبو زيد، بأن شكرى أكد خلال اللقاء على مخاطر رهن المسار السياسي فى سوريا بالتطورات الخاصة بالمسار العسكرى، وعملية تثبيت الهدنة، مشيرًا غلى أنه أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع المبعوث الأممي دى مستورا، على ضرورة تفعيل المسار السياسي فى أسرع وقت.

كما شجع وزير الخارجية، وفد المعارضة السورية على مزيد من الانخراط والتنسيق مع باقى عناصر المعارضة السياسية، وطرح رؤيتها الخاصة بمستقبل سوريا بشكل واضح ومتكامل لجميع الأطراف.