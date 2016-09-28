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كرم كردي لـ في الجول: ليس لي ملاحظات على عمل أعضاء الاتحاد بالإعلام

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كرم كردي لـ في الجول: ليس لي ملاحظات على عمل أعضاء الاتحاد بالإعلام كرم كردي لـ في الجول: ليس لي ملاحظات على عمل أعضاء الاتحاد بالإعلام

نفى كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتراضه على عمل أي زميله في إدارة الجبلاية بالإعلام.

وكانت أنباء حول غضب كرم كردي من عمل أربعة أعضاء بالإعلام وهم حازم إمام وسيف زاهر ومجدي عبد الغني وخالد لطيف بجانب وجودهم في مجلس الإدارة.

لكن كردي قال لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لم يحدث أن اعترضت على عمل أي عضو مجلس إدارة بالإعلام".

وأضاف "هؤلاء الرباعي كان معنا في القائمة وأعلم أنهم يعملون في الإعلام، وجميعهم لديه من الخبرة ما يجعله قادرا على الفصل بين عمله في الاتحاد أو الفضائيات".

وشدد كردي "لم أشتبك مع أي منهم اليوم كما يشاع، فمن الأساس حازم إمام لم يحضر وسيف زاهر كذلك، ومجدي عبد الغني حضر ربع ساعة فقط ثم رحل، فكيف أشتبكت معهم!"

وحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو إلى مقر اتحاد الكرة واجتمع بهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وباقي أعضاء المجلس.

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