أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ربيعة يجري جراحة تنظيف الغضروف في ألمانيا

Google+ Print
ربيعة يجري جراحة تنظيف الغضروف في ألمانيا ربيعة يجري جراحة تنظيف الغضروف في ألمانيا

يجرى رامي ربيعة مدافع الأهلي جراحة لتنظيف غضروف الركبة يوم الخميس في ألمانيا.

وسافر ربيعة إلى ألمانيا قبل أيام وخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الطبيب مايكل ماير الذي أكد أن حالة اللاعب تستدعي للجراحة.

وكان ربيعة أجرى منذ أسابيع جراحة غضروف الركبة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل فترة.

ومن المعروف أن جراحات الركبة مثل الرباط الصليبي والغضروف تتطلب في بعض الأحيان جراحة ثناية للتنظيف وتسوية الجراحة وهذا ما سيخضع له لاعب الأهلي.

جدير بالذكر أن ربيعة أجرى الجراحة الأولى في ألمانيا وخضع لبرنامج تأهيلي في تحت إشراف أنيس الشعلالي مدرب أحمال الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"