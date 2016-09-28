ربيعة يجري جراحة تنظيف الغضروف في ألمانيا

يجرى رامي ربيعة مدافع الأهلي جراحة لتنظيف غضروف الركبة يوم الخميس في ألمانيا.

وسافر ربيعة إلى ألمانيا قبل أيام وخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الطبيب مايكل ماير الذي أكد أن حالة اللاعب تستدعي للجراحة.

وكان ربيعة أجرى منذ أسابيع جراحة غضروف الركبة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل فترة.

ومن المعروف أن جراحات الركبة مثل الرباط الصليبي والغضروف تتطلب في بعض الأحيان جراحة ثناية للتنظيف وتسوية الجراحة وهذا ما سيخضع له لاعب الأهلي.

جدير بالذكر أن ربيعة أجرى الجراحة الأولى في ألمانيا وخضع لبرنامج تأهيلي في مصر تحت إشراف أنيس الشعلالي مدرب أحمال الأهلي.