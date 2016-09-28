باولو يعترف: هدفي الرائع في طنطا غير مقصود

كشف حسام باولو مهاجم سموحة أن الهدف الأول الذي سجله في مرمى طنطا خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري غير مقصود.

وفاز سموحة على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وصرح باولو عقب اللقاء: "لست طماعا، كنت أقصد لعب الكرة عرضية لزملائي، ولكن التوفيق حالفني، ودخلت المرمى بشكل رائع".

وأضاف عبر قناة "دي إم سبورتس": "لو كنت أقصدها لما دخلت الكرة بهذا الشكل، ولكن ربنا كرمني، لأن نيتي سليمة".

وسجل باولو ثنائية في شباك طنطا، ليقود سموحة للفوز 3-2، ويعتلي صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف.

وعن الفوز الصعب واصل هداف الدوري الموسمين السابقين: "ثلاث نقاط غالية للغاية، ولأول مرة يحصد سموحة 9 نقاط أول 3 مباريات".

واستطرد: "فييرا مدير فني على أعلى مستوى ومجلس الإدارة يدعم الفريق بقوة، ما ساعدنا على الوصول للصدارة وأنافس على لقب الهداف في أخر الدوري وليس بداية المسابقة فقط".

وأتم هداف سموحة: "أتمنى تمثيل المنتخب، ولكن أحترم قرار هيكتور كوبر، وأتمنى لهم التوفيق وحصد نقاط مباراة الكونجو والاستعداد بجدية لمواجهة غانا".