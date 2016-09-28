أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

باولو يعترف: هدفي الرائع في طنطا غير مقصود

Google+ Print
باولو يعترف: هدفي الرائع في طنطا غير مقصود باولو يعترف: هدفي الرائع في طنطا غير مقصود

كشف حسام باولو مهاجم سموحة أن الهدف الأول الذي سجله في مرمى طنطا خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري غير مقصود.

وفاز سموحة على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وصرح باولو عقب اللقاء: "لست طماعا، كنت أقصد لعب الكرة عرضية لزملائي، ولكن التوفيق حالفني، ودخلت المرمى بشكل رائع".

وأضاف عبر قناة "دي إم سبورتس": "لو كنت أقصدها لما دخلت الكرة بهذا الشكل، ولكن ربنا كرمني، لأن نيتي سليمة".

وسجل باولو ثنائية في شباك طنطا، ليقود سموحة للفوز 3-2، ويعتلي صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف.

وعن الفوز الصعب واصل هداف الدوري الموسمين السابقين: "ثلاث نقاط غالية للغاية، ولأول مرة يحصد سموحة 9 نقاط أول 3 مباريات".

واستطرد: "فييرا مدير فني على أعلى مستوى ومجلس الإدارة يدعم الفريق بقوة، ما ساعدنا على الوصول للصدارة وأنافس على لقب الهداف في أخر الدوري وليس بداية المسابقة فقط".

وأتم هداف سموحة: "أتمنى تمثيل ، ولكن أحترم قرار هيكتور كوبر، وأتمنى لهم التوفيق وحصد نقاط مباراة الكونجو والاستعداد بجدية لمواجهة غانا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق