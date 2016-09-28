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حمادة طلبة يصنع والبديل الأفضل يسجل

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حمادة طلبة يصنع والبديل الأفضل يسجل حمادة طلبة يصنع والبديل الأفضل يسجل

صنع حمادة طلبة مدافع المصري أول هدف له منذ انضمامه للفريق البورسعيدي في مواجهة الشرقية.

ويلعب المصري أمام الشرقية في الجولة الثالثة من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

وانضم حمادة طلبة لصفوف المصري بداية الموسم الحالي قادما من الزمالك.

وفي الدقيقة 69 اخترق حمادة طلبة دفاع الشرقية من الجهة اليمنى وأرسل عرضية مميزة حولها البديل أحمد جمعة في المرمى.

وشارك أحمد جمعة في المباراة بدلا من أحمد شكري الذي تعرض لإصابة في الدقيقة 29.

ويعد أحمد جمعة أفضل بديل في الدوري المصري الموسم الماضي بعدما سجل الكثير من الأهداف عقب دخوله المباريات بديلا.

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