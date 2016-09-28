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تشكيل وادي دجلة - عرفة السيد وثلاثي أجنبي يواجهون الأهلي

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تشكيل وادي دجلة - عرفة السيد وثلاثي أجنبي يواجهون الأهلي تشكيل وادي دجلة - عرفة السيد وثلاثي أجنبي يواجهون الأهلي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لوادي دجلة عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وضم التشكيل الذي يخوض به دجلة المباراة عرفة السيد في خط الهجوم بطريقة 4/2/3/1 ويحرس عصام الحضري المرمى.

ويبدأ الثلاثي الأجنبي لوادي دجلة المباراة بشكل أساسي وهم الجناحين صامويل أفوم وإبراهيما نداي وبوبكر ديارا.

وضم التشكيل الأسماء التالية:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد جمال - أحمد العش - رجب نبيل - محمود علاء

الوسط: ديارا - إبراهيم عبد الخالق - نداي - مصطفى جلال - أفوم

الهجوم: عرفة السيد

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