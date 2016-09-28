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المصري يقتنص المركز الثالث بفوز صعب على الشرقية

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المصري يقتنص المركز الثالث بفوز صعب على الشرقية المصري يقتنص المركز الثالث بفوز صعب على الشرقية

صعد المصري البورسعيدي للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على الشرقية بهدف دون رد.

وفاز المصري على الشرقية في الجولة الثالثة للدوري المصري في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب، وسجل هدف الفوز اللاعب البديل أحمد جمعة في الدقيقة 69.

وشارك أحمد جمعة في الدقيقة 29 من الشوط الأول بدلا من أحمد شكري الذي تعرض للإصابة، ليواصل هوايته في تسجيل الأهداف بعد الدخول في المباريات كبديل.

وفي الدقيقة 69 اخترق حمادة طلبة دفاع الشرقية من الجهة اليمنى وأرسل عرضية مميزة حولها أحمد جمعة في المرمى.

وبهذا الفوز حصل المصري على النقطة السادسة له ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب خلف سموحة والأهلي.

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