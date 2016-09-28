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سفير مصر في اليابان يلتقي محافظ طوكيو لتهنئتها بالمنصب الجديد

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سفير مصر في اليابان يلتقي محافظ طوكيو لتهنئتها بالمنصب الجديد سفير مصر في اليابان يلتقي محافظ طوكيو لتهنئتها بالمنصب الجديد

 

السفير إسماعيل خيرت

قام السفير إسماعيل خيرت سفير فى اليابان، بزيارة يوريكو كويكي، والتى تم إنتخابها مؤخرًا كأول سيدة تشغل منصب محافظ طوكيو، حيث نقل السفير تهنئة المصرية على ثقة مواطني العاصمة اليابانية فيها، وهو ما تجسد فى فوزها بالانتخابات بأغلبية كبيرة، مؤكدًا على إعتزاز الشعب والحكومة المصرية بالنموذج الفريد الذى تمثله كأحد خريجي الجامعات المصرية، وتقدير مصر للدور الذى قامت به لتعزيز التعاون بين مصر واليابان خلال رئاستها لرابطة أصدقاء مصر فى البرلمان اليابانى لسنوات طويلة.

وتطرق اللقاء كذلك للتعاون بين العاصمتين المصرية واليابانية فى ضوء توقيع اتفاقية للتآخى بين المدينتين منذ عام 1990 خاصة فى مجالي المرور والنظافة، حيث أطلع السفير السيدة المحافظ على الجهود التى تقوم بها السفارة والجهات المصرية المعنية لتدشين التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي فى هذين المجالين.

كما أشار إسماعيل، إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لليابان فى فبراير الماضى بمحافظ طوكيو السابق، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال ذلك اللقاء لتعزيز التعاون بين مدينتي القاهرة وطوكيو.

والجدير بالذكر، أن السيدة كويكى تخرجت من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة فى عام 1976، كما درست اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسبق أن شغلت منصبي وزير الدفاع، ووزير البيئة من قبل، كما تم انتخابها لعضوية مجلس النواب اليابانى لدورات متعاقبة منذ عام 1993، قبل استقالتها فى يوليو الماضى لتترشح لمنصب المحافظ.

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