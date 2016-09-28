«فوربس»: ثروة ترامب تقدر بنحو 3.7 مليار دولار

ذكرت مجلة «فوربس» اليوم الأربعاء، أن القيمة الصافية لثروة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تقدر بنحو 3.7 مليار دولار أي أقل بواقع 800 مليون دولار من العام الماضي وعزت هذا التقلص إلى تراجع أداء سوق العقارات في نيويورك.

وبحسب رويترز فقد فحصت المجلة 28 من الأصول التي يملكها رجل الأعمال وخلصت إلى أن 18 من هذه الأصول تراجعت قيمتها بما في ذلك برج ترامب في مانهاتن ونادي مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ووفقًا لفوربس التي قالت إنها تتبع ثروة ترامب على مدى 34 عاما. فقد تراجعت أيضا قيمة أملاك ترامب في 40 وول ستريت بوسط نيويورك.

وأضافت المجلة أنه في الوقت ذاته فقد ظل أحد الأصول ثابتا بينما شهدت سبعة أصول بينها ثاني أطول مبنى في مدينة سان فرانسيسكو زيادة في القيمة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مندوبين من حملة ترامب للتعقيب.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يتجه فيه ترامب نحو المرحلة الأخيرة من الدعاية لانتخابات الثامن من نوفمبر.

ولا تعرف تفاصيل عن ثروة ترامب بشكل علني بسبب رفض المرشح الجمهوري الكشف عن عوائده الضريبية في مخالفة لتقليد عمل به مرشحين للرئاسة الأمريكية على مدى عقود. وأظهر الملف الضريبي للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزوجها بيل كلينتون كسبا 10.75 مليون دولار في 2015.